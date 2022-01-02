«Газпром» по итогам прошлого года ожидает максимальных за всю историю компании финансовых показателей

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что в течение прошлого года добыча газа увеличилась до максимальных значений за последние 13 лет и смогла покрыть львиную долю роста мирового потребления. Закупку энергоносителей нарастили 15 стран, в том числе Германия и Италия. Глава «Газпрома» подчеркнул, что значительную роль в обеспечении поставок в Европу играют газопроводы «Северный поток» и «Турецкий поток». Растет и экспорт по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. По объему поставок в страны дальнего зарубежья прошлый год стал четвертым рекордом за всю историю компании.

В конце декабря заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов объявил, что выручка предприятия сложится на уровне 8 триллионов рублей, а чистая прибыль составит около двух триллионов. Дивиденды инвесторам станут рекордными как для самого предприятия, так и среди всех российских публичных компаний. По прогнозу, объем выплат по ним может превысить 1 триллион рублей. В качестве причин такой динамики в компании называли ситуацию на рынке.

Осенью стоимость газа в Европе начала резко расти вплоть до двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Ожидается, что цены на энергоносители будут держаться на высоком уровне и в течение этого года.