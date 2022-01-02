Отставка высокопоставленного генерала СК, по данным прессы, может быть связана с переходом на другую работу

Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство ТАСС, а газета «Коммерсантъ» пишет, что уже в ближайшее время Рустам Габдулин станет адвокатом. Вчера указ президента о его увольнении опубликовал адвокат Сергей Бадамшин. При этом на сайте Кремля этот документ так и не появился. Собеседник «Новой газеты», коллега 40-летнего Габдулина считает, что в таком возрасте генералов увольняют только в случае возбуждения против них уголовных дел.

Генерал-майор был руководителем следственной бригады по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и расследовал дело о стрельбе в Пермском государственном университете. Кроме того, он вел расследование громких коррупционных дел, но стал широко известен после того, как занимался так называемыми «болотным» и «московским делами».

Юрист Алексей Прянишников, который помогал снять арест со средств матери бывшего координатора «Открытой России» Зои Шипиловой, охарактеризовал бывшего сотрудника органов Рустама Габдулина как профессионального следователя, который в случае с делом Шипиловой действовал оперативно и слажено. Об этом он сказал «Эху».

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