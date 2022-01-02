Новые коронавирусные ограничения начали действовать сегодня в Петербурге

Цифровой пропуск о завершённой вакцинации с этого дня требуют в непродовольственных магазинах, заведениях общепита, учреждениях культуры, бассейнах и фитнес-центрах, а также в гостиницах и на стадионах. Крупные торговые центры по-разному контролируют покупателей. Сотрудники одного из комплексов, где побывал корреспондент «Эха» этим утром, не пускали посетителей, которые не могли предъявить цифровой пропуск и удостоверение личности. Привитые собрались в небольшую толпу и ощупывали карманы в поисках паспортов и телефонов, некоторые горожане уходили восвояси. В другой ТЦ входили все желающие, а QR-коды просили показать только сотрудники магазинов. При этом паспорт требовали не везде, а продавцы торговых островков и вовсе обслуживали покупателей без каких-либо документов.

Тем временем торговые комплексы в Ленинградской области, в том числе и на границе с Петербургом, работают безо всяких ограничений.