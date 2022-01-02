Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Европу осудить шествие националистов, которое прошло в Киеве

Он сказал, что ответственных за проведение акции необходимо наказать.

Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что «недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни», а также убивали стариков, женщин и детей. Таким образом Вячеслав Володин прокомментировал в своём телеграмм-канале шествие в честь дня рождения Степана Бандеры, которое провели в Киеве. В тексте сказано, что националистическая идеология направлена против всего человечества, однако, на Украине об этом забывают. Тот факт, что в такой ситуации страны НАТО осуществляют поставки вооружений Киеву, спикер Госдумы назвал чудовищным.

Володин заключил, что Европарламент, ПАСЕ и ОБСЕ должны осудить произошедшее, ввести санкции в отношении руководства Украины и делать всё, чтобы не допустить возрождения национализма в Европе. Спикер Госдумы также рассказал о планах предложить принять действенные меры на встречах с представителями парламентов европейских государств.

Шествия, о которых идёт речь, прошли вчера в двадцати регионах республики. Как сообщал телеканал Euronews, по данным украинской полиции, по всей стране участвовали в акциях около трёх с половиной тысяч человек. Наиболее многочисленный марш организовали в Киеве – по столице люди прошли с факелами и портретами Бандеры.

Украинские власти признали День рождения Бандеры официальным праздником в 2018-ом. Факельные шествия в его память проходят ежегодно.

Народный депутат Украины Владимир Арьев считает, что украинские националисты не зависят от Кремля, поэтому и последовала такая реакция председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Об этом он сказал «Эху»: «Володин, наверно, сожалеет, что украинские националисты одни из немногих в Европе, которые не подконтрольны Кремлю. Кремль контролирует французских, немецких, помогает австрийским националистам, а вот украинские оказались такими, которые не получают финансирования в Москве. Поэтому Володин, очевидно, считает, что против не своих националистов надо вводить санкции. На самом деле, я считаю, что если именно российская власть будет вводить санкции, ну так все националист и так патриоты Украины и под санкциями». Владимир Арьев добавил, что в случае введения каких-либо санкций или переговоров на международном уровне будут безрезультатны.

Власти Израиля негативно оценивают шествие националистов в Киеве, но обострять отношения с Украиной не хотят, сказал «Эху» военный корреспондент израильского 9 канала Сергей Гранкин. Сергей Гранкин отметил, что в Израиле сейчас много своих проблем, которые затмевают все внешнеполитические.