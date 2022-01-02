Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова выиграл первый этап ралли «Дакар»

Вторым в зачете грузовиков финишировал экипаж Эдуарда Николаева, так же представляющего команду «Камаз-мастер». На третьем месте – чешский экипаж из «Инстафорекс Лопрайс Прага». Гонка проходит в Саудовской Аравии. Дистанция спецучастка составила 333 километра. Второй этап намечен на завтра. Ралли «Дакар» завершится в середине января.