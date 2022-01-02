Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова выиграл первый этап ралли «Дакар»

Вторым в зачете грузовиков финишировал экипаж Эдуарда Николаева, так же представляющего команду «Камаз-мастер». На третьем месте – чешский экипаж из «Инстафорекс Лопрайс Прага». Гонка проходит в Саудовской Аравии. Дистанция спецучастка составила 333 километра. Второй этап намечен на завтра. Ралли «Дакар» завершится в середине января.
2022-01-02T17:33:06+03:00
2022-01-02T17:34:35+03:00
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17:33, 02 января 2022
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