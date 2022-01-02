РБК: Спрос на организацию новогодних мероприятий вернулся к допандемийному уровню

Спрос на организацию новогодних мероприятий вернулся к допандемийному уровню. Об этом газете РБК рассказали представители агентств, организующих праздники. Они отмечают, что многие компании закладывали на новогодние мероприятия двойные бюджеты и, поскольку в 2020-м торжеств у них могло и не быть из-за запретов, в этом году они «празднуют с двойным драйвом». Участники рынка пока не называют ситуацию ажиотажем. Но отмечают, что загруженность артистов и ведущих значительно увеличилась.
2022-01-02T17:32:44+03:00
2022-01-02T17:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 02 января 2022
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