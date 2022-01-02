Во Франции разгорелись споры из-за флага Евросоюза, вывешенного под Триумфальной аркой

Он был установлен несколько дней назад в честь начала председательства Парижа в ЕС. Правые политики раскритиковали эту инициативу. Кандидаты в президенты Марин ле Пен и Эрик Земмур сочли ее оскорбительной для чувств патриотов. Еще одна претендент на пост главы государства Валери Пекресс сказала, что европейский флаг там, где по традиции по праздникам вывешивается национальный, размывает французскую самобытность. Сейчас под сводами арки нет никакого полотнища.