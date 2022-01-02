На юго-востоке Москвы в новогоднюю ночь произошла массовая драка между мигрантами

Участниками конфликта в столичном районе Текстильщики стали граждане Узбекистана и Киргизии. Три человека были тяжело ранены ножом, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Предварительно, причиной называют личную неприязнь. Девять выходцев из Киргизии задержаны. Им выписали административные протоколы по статье о нарушении режима пребывания в России. Им грозит штраф и депортация.
2022-01-02T17:31:35+03:00
2022-01-02T17:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 02 января 2022
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