На юго-востоке Москвы в новогоднюю ночь произошла массовая драка между мигрантами

Участниками конфликта в столичном районе Текстильщики стали граждане Узбекистана и Киргизии. Три человека были тяжело ранены ножом, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Предварительно, причиной называют личную неприязнь. Девять выходцев из Киргизии задержаны. Им выписали административные протоколы по статье о нарушении режима пребывания в России. Им грозит штраф и депортация.