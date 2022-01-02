Российские космонавты в этом месяце выйдут в открытый космос с борта МКС

Работы с внешней стороны станции запланированы на 19-е января. Выходной люк модуля «Поиск» откроют в 15 часов по московскому времени. Как ожидается, Антон Шкаплеров и Петр Дубров проведут в открытом космосе примерно 6,5 часов. Их основной задачей станет интеграция узлового модуля «Причал», который пристыковался к МКС еще в конце ноября. Это сферический герметичный отсек, к которому, в свою очередь, могут причалить до пяти кораблей.
2022-01-02T17:06:10+03:00
2022-01-02T17:06:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:06, 02 января 2022
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