Российские космонавты в этом месяце выйдут в открытый космос с борта МКС

Работы с внешней стороны станции запланированы на 19-е января. Выходной люк модуля «Поиск» откроют в 15 часов по московскому времени. Как ожидается, Антон Шкаплеров и Петр Дубров проведут в открытом космосе примерно 6,5 часов. Их основной задачей станет интеграция узлового модуля «Причал», который пристыковался к МКС еще в конце ноября. Это сферический герметичный отсек, к которому, в свою очередь, могут причалить до пяти кораблей.