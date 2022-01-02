После пожара в здании парламента ЮАР задержан один подозреваемый

Об этом сообщил президент страны Сирил Рамафоса, который прибыл на место ЧП: «Похоже, что противопожарные системы не сработали должным образом. Но благодаря пожарным, всем специальным службам и их оперативным действиям здание выгорело не полностью. В ближайшее время мы собираемся выяснить, что стало причиной возникновения пожара, как это произошло. Сейчас проходят задержания и допросы. Нам необходимо также задуматься о том, как предотвратить подобные события в будущем. Пока же мы благодарны за то, что наш парламент не превратился в пепел».

Пока не ясно, имеет ли задержанный человек отношение к противопожарной охране парламента. Местная пресса пишет о том, что огонь мог начаться из-за поджога, однако власти просят не публиковать непроверенные версии до того, как причину не установят официально. Судя по всему, парламенту, очередная сессия которого открывается в ближайшие дни, придется искать временное место для заседаний.

Здание Национальной ассамблеи было построено в 1884-м году. Его внутренние помещения богато декорированы деревом и портьерами, что осложняет тушение пожара.