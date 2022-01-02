Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ввести санкции против Украины из-за памятных маршей в честь Степана Бандеры

В своих социальных сетях председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин отметил, что нужно призвать к ответу тех, кто поощряет национализм и делает вид, что не замечает этого. По его словам, в Киеве забывают о том, что националистическая идеология направлена против всего человечества, и прославляют ее сторонников, которые сжигали деревни, убивали стариков, женщин и детей. Он назвал чудовищным поставки вооружения в Украину со стороны НАТО в такой ситуации. Володин подчеркнул, что намерен в ходе встреч с представителями парламентов европейских государств обсудить произошедшее и предложить принять меры против стран, где, по его словам, процветает национализм.

Шествие в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры прошло в Киеве вчера. В нем приняли участие около 3,5 тысяч человек.

Марш националистов осудили и в Израиле. Там назвали это осквернением памяти жертв Холокоста.