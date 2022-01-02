Перебежчик из Южной Кореи пересек границу с КНДР

В Сеуле говорят, что не знают о дальнейшей судьбе неизвестного, однако направили Пхеньяну просьбу о его защите. Как отмечает Русская служба ВВС, вероятно, это один из редких случаев побега с юга на север, а не в обратном направлении. При этом перебежчику грозит смерть из-за антикоронавирусных мер, принятых властями КНДР. С начала пандемии Северная Корея ужесточила охрану границ и, по данным соседей, ввела политику стрельбы на поражение, чтобы не допустить проникновения вируса.