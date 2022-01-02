Израильский Минздрав допустил, что омикрон-штамм коронавируса поможет сформировать в стране коллективный иммунитет

По мнению главы ведомства Нахмана Аша, это получится сделать ценой очень большого количества заражений, передает агентство Reuters. Министр отметил, что власти, конечно же, хотели бы, чтобы коллективный иммунитет сформировался благодаря вакцинации. Израиль долгое время был мировым лидером по доле привитых граждан. Сейчас уже почти половина населения получила третью дозу вакцины, и власти тестируют введение четвертой.