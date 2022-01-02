В Новокузнецке активисту дали 15 суток за акцию у здания ФСБ против пыток

Местного жителя Игоря Горланова признали виновным в неповиновении полиции, пишет сетевое издание «7х7». Активист 31-го декабря вышел с плакатом «Россия против пыток». Сама акция и задержание попали на видео. После этого Горланов на связь не выходил. Изначально полицейские вменили ему нарушение губернаторского указа о запрете протестных акций во время пандемии.
2022-01-02T16:32:11+03:00
2022-01-02T16:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 02 января 2022
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