В Новокузнецке активисту дали 15 суток за акцию у здания ФСБ против пыток

Местного жителя Игоря Горланова признали виновным в неповиновении полиции, пишет сетевое издание «7х7». Активист 31-го декабря вышел с плакатом «Россия против пыток». Сама акция и задержание попали на видео. После этого Горланов на связь не выходил. Изначально полицейские вменили ему нарушение губернаторского указа о запрете протестных акций во время пандемии.