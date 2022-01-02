В Европе отбор газа из хранилищ снизился до десятилетнего минимума

На фоне теплой погоды в последний день года отбор топлива сократился до уровня 2012-го года. Биржевая цена опускалась ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В прошлом году цены на газ в Европе несколько раз обновляли рекорд. В конце декабря этот показатель превысил отметку 2000 долларов за тысячу кубометров. Эксперты объясняли это сокращением прокачки через газопровод «Ямал-Европа», новостями о возможном похолодании и задержкой ввода в эксплуатацию «Северного потока-2».