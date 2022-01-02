Эпидемиолог: Благодаря скорости распространения «омикрона» пандемия может закончиться через 3-4 месяца

Благодаря высокой скорости распространения «омикрона» пандемия может закончиться через 3-4 месяца. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Михаил Фаворов.

«Омикрон» отличается очень низкой смертностью и такой скоростью распространения, что я думаю, что за месяца 3-4 он может вообще прибрать всех неимунных с точки зрения, что у них появится иммунитет. А раз у них появится иммунитет – закончится пандемия", — сказал он.

В последних числах декабря число заражений штаммом «омикрон» в России превысило сотню новых случаев.