Супонина: На фоне затянувшихся переговоров по ядерной сделке возрастает вероятность силовых акций Израиля против Ирана

На фоне затянувшихся переговоров по ядерной сделке в 2022 году возрастает вероятность силовых акций Израиля против Ирана. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» востоковед, политолог Елена Супонина.

«Ожидания от возобновления переговоров по иранской ядерной программе уже сниженные. Переговоры идут очень медленно и, главное, нет политической воли, ни со стороны Тегерана, ни со стороны Вашингтона ускорить эти переговоры. Затягивание процесса продолжится, скорее всего, и в новом 2022 году, а это означает, что будет все меньше доверия между сторонами. С обеих сторон накопилось очень много претензий. Также это означает, что израильтяне все чаще будут говорить о возможности неких силовых акций в отношении Ирана или иранских объектов на Ближнем и Среднем Востоке. <...> Вероятность силовых сценариев в 2022 году выше, чем в прежние года. Силовые акции возможны, скорее всего, против иранских объектов в целом в регионе, в Сирии, в Ливане и некоторых других странах», — сказала она.

Политолог отметила, что продвижение переговоров сейчас зависит от США.

«С точки зрения России, сейчас тот самый момент, когда первый шаг должны сделать американцы. Они должны снять санкции, которые были наложены на Иран, или хотя бы облегчить санкционный режим. Но президенту США Байдену будет очень сложно это сделать сейчас, там очень много противников любых уступок Ирану. Байден и лидер демократической партии вряд ли захотят рисковать своими политическими позициями в США ради продвижения вперед переговоров по иранской ядерной программе. В этом году вряд ли можно ожидать разруливания иранской проблемы и снижения напряженности вокруг этого вопроса. Скорее наоборот, преобладают негативные тенденции и возникает опасность новых силовых сценариев», — заключила она.

Переговоры в Вене по восстановлению обязательств по иранской ядерной программе возобновятся в понедельник 3 января.