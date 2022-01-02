Эпидемиолог: «Омикрон» имеет очень низкую летальность по сравнению с «дельтой»

«Омикрон» имеет очень низкую летальность по сравнению с «дельтой». Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Михаил Фаворов.

«Пока что продолжают умирать те, кто болеют «дельтой» (пожилые). Заключение четкое, мы можем сказать на основе Соединенных Штатов, Нью-Йорка отдельно, Британии, Южной Африки, где он уже какое-то время крутится: летальность очень низкая. То есть люди, даже попадая в больницы, не умирают. К тому времени врачи у нас так здорово научились лечить, что от такой ерунды как «омикрон» у нас теперь уже не умрешь, даже если захочешь. Он не вызывает тяжелых случаев», — сказал он.

М.Фаворов добавил, что при этом «омикрон» имеет более высокое распространение среди детей по сравнению с «дельтой».

«Уже больше чем в 5 раз выросло число госпитализаций детей. Смертей, бог миловал, пока нет. Но так и должно быть. Он к нам приспосабливается. Это принцип ключа и замка. Сначала он был плохо приспособлен. У пожилых это сношенный уже механизм, рецепторы – туда можно любой ключ засунуть, и он провернется. А если у ребенка – там все заточено, все такое новенькое, и туда не влезает этот вирус. А теперь он приспособился, подошел гораздо лучше к этому замку, и, соответственно, он начал вызывать болезнь у детей. Сейчас это серьезная проблема», — заключил он.