Эпидемиолог Фаворов назвал фейковым вбросом версии об искусственном происхождении «омикрона»

Доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Михаил Фаворов назвал фейковым вбросом версии об искусственном происхождении «омикрона». Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Конечно, это какой-то фейковый вброс. Это было очевидно, с точки зрения науки, никто в этом не сомневался из специалистов абсолютно. <...> Я не знаю, как это получилось, но это, кончено, смешная история. В Англии он действительно был первым, судя по наличию пичка, нигде в соседних странах это пика нету, потом в Южной Африке его обнаружили», — сказал он.

М.Фаворов добавил, что штамм «омикрон» вскоре вытеснит «дельту» в связи с более высокой заразностью.

«Везде в мире в течение пары-тройки месяцев он вообще «дельту» всю выгонит. «Омикрон» — это вариант гораздо более заразный, видимо, это и есть механизм адаптации вируса при появлении в новой популяции, он становится более заразным, но зато более легким. <...> «Омикрон» сделал себя таким с 32 заменами в своей последовательности S-белка, что он пролезает между вакцинами. <...> Я не могу сказать, что он появился в Англии, но там у них очень странный пик заболеваемости и никакого влияния на смертность. <...> Первым повезло выделить и найти его ЮАРовцам, он уже какое-то время циркулировал по земному шару», — заключил он.