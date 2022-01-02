Эпидемиолог Фаворов допустил, что «омикрон» может быть последней мутацией коронавируса

Доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Михаил Фаворов допустил, что «омикрон» может быть последней мутацией коронавируса. Об этом эпидемиолог сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Тут прогнозы делать сложно. <...> Теперь я склоняюсь к тому, что есть вероятность, что это последний штамм мутирующего вируса. То есть вирус-то будет мутировать все время, но такой, который способен вызвать глобальную вспышку повторную — я надеюсь, что это будет последний. Но тут сложно сказать однозначно, не исключено, что может быть еще один, но он будет еще легче», — сказал он.

В последних числах декабря число новых случаев заражения штаммом «омикрон» в России превысило сотню.