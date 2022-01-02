Президенты России и Турции провели телефонный разговор

Как сообщается на сайте Кремля, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили предложения Москвы по гарантиям безопасности, а также ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования. Лидеры обменялись поздравлениями по случаю наступившего Нового года и подтвердили настрой на дальнейшее взаимовыгодное партнерство.