Массовая драка мигрантов произошла в Москве в новогоднюю ночь

Три человека получили ранения.

Трое граждан Узбекистана и десять выходцев из Киргизии подрались в районе Текстильщики на юго-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на московское МВД. В ведомстве отметили, что потасовка прошла на Грайвороновской улице первого января примерно в пять часов утра.

Трое из участников драки получили колото-резаные раны. В полиции уточнили, что этим людям уже оказали медицинскую помощь. Десять человек задержаны, на них составили административные протоколы по статье о нарушении иностранцем правил въезда в Россию либо режима пребывания.

Тем временем телеканал РЕН передаёт, что мигранты начали конфликт из-за бутылки коньяка. По этой версии, более многочисленная компания встретила на улице нескольких человек, которые шли в магазин, и попробовала отнять у них спиртное.

Ранее в полиции сообщали, что массовая драка с поножовщиной произошла в Новый год и в Новой Москве. В Саларьево два человека получили ранения. Одного из них госпитализированы. Причины того конфликта не известны.