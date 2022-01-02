Соратница Навального Мария Певчих рассказала, что в томском отеле за два дня до заселения Навального сменили охрану

Соратница Алексея Навального Мария Певчих, ссылаясь на свои источники, рассказала в интервью ютуб-каналу интернет-издания «The Insider*», что в августе 2020 года в томском отеле за два дня до заселения политика сменили охрану. Мария Певчих полагает, что охрану сменили специально, чтобы у сотрудников отеля не было доступа к записям с видеокамер.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом.