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15:32, 02 января 2022

Спикер чеченского парламента предупредил о мошенниках, действующих от его лица

По словам Магомеда Даудова, в Instagram действует злоумышленник, который создает фейковые страницы, выпрашивает фотографии у доверчивых девушек, а затем шантажирует их и вымогает деньги. Председатель регионального парламента сказал, что уже обратился в специальные службы, и выразил уверенность, что мошенник будет найден. 


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