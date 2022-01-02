Спикер чеченского парламента предупредил о мошенниках, действующих от его лица

По словам Магомеда Даудова, в Instagram действует злоумышленник, который создает фейковые страницы, выпрашивает фотографии у доверчивых девушек, а затем шантажирует их и вымогает деньги. Председатель регионального парламента сказал, что уже обратился в специальные службы, и выразил уверенность, что мошенник будет найден.
2022-01-02T15:32:18+03:00
2022-01-02T15:32:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 02 января 2022
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