Магазин «Пятерочка» на севере Москвы могут закрыть за нарушение эпидемиологических мер

Как сообщает оперативный штаб, в ходе проверки обнаружилось, что сотрудники и посетители не использовали средства индивидуальной защиты или носили маски не надлежащим образом. За нарушения торговую точку могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Крайняя мера в виде штрафа до миллиона рублей или приостановления деятельности на срок до трех месяцев будут действовать в случае причинения вреда здоровью.
2022-01-02T15:31:53+03:00
2022-01-02T15:31:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 02 января 2022
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