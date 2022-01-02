Магазин «Пятерочка» на севере Москвы могут закрыть за нарушение эпидемиологических мер

Как сообщает оперативный штаб, в ходе проверки обнаружилось, что сотрудники и посетители не использовали средства индивидуальной защиты или носили маски не надлежащим образом. За нарушения торговую точку могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Крайняя мера в виде штрафа до миллиона рублей или приостановления деятельности на срок до трех месяцев будут действовать в случае причинения вреда здоровью.