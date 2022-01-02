Вакцина от коронавируса в виде спрея, по планам разработчиков, будет доступна для россиян через 3-4 месяца

Такие сроки поступления в гражданский оборот назвал агентству ТАСС директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он выразил уверенность, что препарат будет эффективен против нового штамма коронавируса «омикрон», поскольку «Спутник» защищает от этой разновидность и в обычной, инъекционной форме.

Минздрав разрешил провести вторую фазу клинических испытаний еще несколько месяцев назад. Отмечалось, что препарат не будет заменять обычную прививку, а станет дополнением к ней, обеспечивая дополнительный барьер в носоглотке для вируса. Который пытается проникнуть в организм.