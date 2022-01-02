Футболист Лионель Месси заразился коронавирусом

Как сообщает пресс-служба клуба «Пари Сен-Жермен», заболевание выявили еще у трех игроков. Сейчас все они находятся на изоляции. Уже завтра ПСЖ должен сыграть против «Ванна» в матче одной шестнадцатой финала Кубка Франции. Столичной команде не поможет и бразилец Неймар, который вернется к тренировкам после травмы примерно через три недели.
2022-01-02T15:04:47+03:00
2022-01-02T15:04:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:04, 02 января 2022
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