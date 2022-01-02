МЧС отвергает информацию о возможной угрозе падения на Землю астероида

Ведомство сообщило, что предположения такого характера могут сделать только ученые, изучающие космос, а спасательные службы и их подразделения к этому отношения не имеют. В МЧС подчеркнули, что в новогодние праздники россиянам стоит заботиться о противопожарной безопасности, а не думать о космических угрозах. Ранее СМИ со ссылкой на сотрудников ведомства сообщали, что к Земле приближается астероид размером с три футбольных поля. Якобы он может упасть на поверхность в 2029 году через сутки после Дня космонавтики, высвободив энергию в 30 раз больше, чем при взрыве советской термоядерной бомбы. В публикациях подробно описывались последствия столкновения небесного тела с планетой, в том числе указывалась сила землетрясения в 6 баллов и скорость ветра в 800 метров в секунду. Отмечалась, что такие данные получили сотрудники подведомственного МЧС научно-исследовательского института.

Ученые открыли этот астероид почти 10 лет назад. Он не угрожает Земле, хотя и пролетит достаточно близко к планете.