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15:02, 02 января 2022

В Петербурге начали требовать QR-коды в ресторанах и торговых центрах

Согласно постановлению губернатора, их не нужно предъявлять при входе в магазины с товарами первой необходимости, аптеки, заправки, а также предприятия общепита на вокзалах и в аэропорту. Изначально власти хотели сделать обязательным предъявление QR-кодов с декабря, но сроки несколько раз переносили.

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетесов рассказал «Эху», что одобряет повсеместное введение qr-кодов и считает эту меру эффективной. Сергей Нетесов также считает, что власти должны тщательно следить за соблюдением введенных правил.


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