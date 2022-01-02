В Свердловской области из-за аварии больше 17 тысяч человек остались без отопления

ЧП затронуло 135 жилых домов. Там также нет горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС по региону. По данным ведомства, ремонт магистральной тепловой сети планируется завершить до конца дня. На месте работают 18 человек и 5 единиц техники. Авария произошла в городе Верхняя Салда. Сейчас там около 4-х градусов мороза.