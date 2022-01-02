Спикер Госдумы предложил ввести санкции против Украины из-за шествия в честь Степана Бандеры

Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что происходящее в стране должно быть осуждено Европой. Он отметил, что националистическая идеология направлена против всего человечества, а прославление Бандеры оскверняет жертв Холокоста. Вчерашнее шествие в Киеве осудил и Израиль. Российская делегация планирует поднять вопрос о наказании Украины во время встречи с представителями ПАСЕ.
2022-01-02T14:31:08+03:00
2022-01-02T14:31:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 02 января 2022
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