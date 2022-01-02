Пермский аэропорт закрыли из-за непогоды

В связи со снежным циклоном воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты вот уже в течение почти четырех часов. Как ожидается, в ближайшее время она должна возобновить работу в штатном режиме. Из-за этого рейса из Москвы уже улетел на запасной аэродром в Екатеринбург. Задерживаются вылеты из Перми в столицу и в Тюмень. Накануне в московских аэропортах было отменено и задержано почти 90 рейсов.