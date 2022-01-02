Следователь по особо важным делам Рустам Габдулин уволен из Следственного комитета указом Президента России

Указ об увольнении Габдулина Владимир Путин подписал в конце декабря. Газета «Коммерсант» сообщает, что генерал-майор подал рапорт еще в начале месяца и после паузы он был удовлетворен. По данным издания, никакие конфликты этому не предшествовали и Габдулин просто решил сменить род деятельности. Возможно, он станет адвокатом.

Источник «Новой газеты» напротив сообщает о том, что в указе значится формулировка – освободить от занимаемой должности и вывести за штат, что для сорокалетнего генерала скорее всего значит возбуждение уголовного дела.

На официальном портале правовой информации указа с номером, о котором в своем телеграм-канале пишет адвокат Сергей Бадамшин, нет.

Габдулин вел множество громких дел. В его ведении было Болотное и Московское, дело об аресте счетов политика Алексея Навального, а также дела о крушении Теплохода Булгария, пожаре в Зимней Вишне и ряд других.

В 2019 году Рустам Габдулин был награжден Орденом за заслуги перед Отечеством первой степени.