СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Рязанской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Рязанской области. Об обстоятельствах происшествия рассказал представитель местного управления МВД Александр Поташов. Сообщается, что пассажиры, не пострадавшие в результате ДТП, продолжили путь в Астрахань на другом автобусе.

Ранее уголовное дело по факту аварии возбудило МВД. Как сообщается на сайте ведомства, предварительно, водитель автобуса мог находиться за рулем в утомленном состоянии. Власти Рязанской области выразили соболезнования семьям погибших. Губернатор поручил оказать всю необходимую помощь.