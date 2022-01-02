Бумажный паспорт россиянам будут аннулировать при выдаче цифрового

Граждане не смогут иметь одновременно два действительных документа, рассказали агентству ТАСС В МВД. По плану властей, выдача электронных паспортов может начаться в 2023-м году. В правительстве сообщали, что в числе пилотных регионов выбраны Москва, Подмосковье и Татарстан. На прошлой неделе стало известно о том, что проект соответствующего документа уже внесен на рассмотрение в администрацию президента.
2022-01-02T13:33:06+03:00
2022-01-02T13:33:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 02 января 2022
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