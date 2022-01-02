По меньше мере пять человек погибли и 22 пострадали в результате смертельного ДТП в Рязанской области

Водитель и еще 4 человека погибли, 12, в том числе два ребенка, госпитализированы и находятся в местной больнице. В течении дня тех, кому потребуется более серьезная помощь санавиацией доставят в Рязань. Остальных уже отпустили домой. Оставшихся пассажиров разместили в местной средней школе, обеспечив медицинской помощью и горячим питанием. Сегодня их автобусом отправят в Астрахань. Относительно причин аварии существует несколько версий. Водитель мог заснуть за рулем, что в условиях гололеда привело к тому, что автобус врезался в опору моста. Авария произошла ранним утром на 277 километре трассы Каспий. На месте продолжают работать члены правительства области, начальник регионального МЧС, а также спасатели и представители следственных органов.



Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал проверку обстоятельств ДТП с целью выявления возможных нарушений норм безопасности.