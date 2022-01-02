Джо Байден сегодня, как ожидается, проведет телефонные переговоры с Владимиром Зеленским

Президент США Джо Байден сегодня, как ожидается, проведет телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они обсудят деэскалацию напряженности на востоке Украины. Ранее СМИ сообщали, что Россия стягивает дополнительные военные силы к украинской границе.

Вновь на 31-е декабря аналогичный разговор Байден провел с президентом России Владимиром Путиным. Вашингтон неоднократно предупреждал Москву, что в случае вторжения на Украину против России введут беспрецедентные санкции. Путин в ходе разговора, как сообщается, пригрозил в ответ, что в случае введения таких санкций может последовать полный разрыв отношений между двумя сторонами.

Журналист, главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов в интервью «Эху» отметил необходимость переговоров двух лидеров.

Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов считает, что если развернется война с Украиной, то она станет причиной кризиса и ухудшит криминальную обстановку в Европе.

Деэскалация на Украине и российские требования гарантий безопасности от НАТО также будут обсуждаться 10-го января в Женеве на встрече представителей российского МИДа и Госдепа США, 12-го января в Брюсселе в рамках Совета Россия-НАТО и 13-го января в Вене по линии ОБСЕ. Россия напомню, требует от НАТО письменных гарантий непродвижения на восток, в особенности на Украину и Грузию.