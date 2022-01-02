В Санкт-Петербурге сегодня перестали пускать в торговые центры и заведения общепита без QR-кодов для привитых от коронавируса или переболевших им. Ранее аналогичную систему ввели в отношении фитнес-клубов, музеев, театров, кинотеатров и прочих развлекательных заведений.

Свободный доступ сохранился в продуктовые магазины и аптеки. Освобождены от необходимости предъявлять коды граждане с медотводом от вакцинации. Получить код можно и с отрицательным тестом на ковид, но срок его действия составляет 48 часов.

Использование QR-кодов позволяет снизить масштабы пандемии коронавируса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетесов. «Я сам по QR-коду хожу третий месяц в разные заведения, я считаю, что это совершенно элементарная процедура, которая отнимает секунд 20. Я не понимаю людей, которые возмущаются этим. Цифровая жизнь началась очень давно, у нас у всех есть номер паспорта, номер ИНН, СНИЛС, здесь, по-моему, ничего страшного нет. Во-вторых, масштабы нынешней пандемии таковы, что надо пробовать использовать все возможные способы ее снижения. А это один из самых распространенных способов, который используется во всем мире», — сказал он. С.Нетесов считает необходимой мерой введение во Франции обязательного ношения масок для детей с 6 лет. «С «омикроном» уже стало ясно, что дети заражаются этим вариантом вируса намного чаще, чем предыдущими вариантами. У них наблюдались весьма неприятные осложнения, помимо того, что они и сами распространяют эту инфекцию. Надо принимать все разумные меры для того, чтобы эту волну «омикрона» как-то сократить, это один из тех методов, которые в какой-то степени позволяют это сделать. Мера необходимая, такая же как то, что, например, в автомобиле надо застегивать ремни, использовать детские кресла и так далее. Это неудобно, да, но это зато предотвращает всякие неприятные последствия. Надо это делать, хочется или не хочется, а надо», — заключил он.

Во Франции с 3 января станет обязательным ношение защитных масок для детей с шести лет. Требование касается общественных мест, в том числе транспорта. В Париже и ряде других французских городов, масочный режим действует даже на улицах. Ужесточают ограничения во Франции последовало за резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, которую связывают с распространением нового штамма «омикрон». Несколько дней назад в стране было официально выявлено более 230 тысяч новых заболевших за сутки.

В России за последние сутки выявлено около 18 тысяч случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, это минимум с середины сентября. Ежесуточный прирост числа заболевших уменьшается уже почти два месяца. По сравнению с началом текущей недели этот показатель снизился на пять тысяч. В Москве, Петербурге и Подмосковье выявлено около 1,5 тысяч случаев коронавируса. Это приблизительно в полтора раза меньше, чем месяцем ранее. Единственным регионом, где за последние сутки не было зарегистрировано ни одного нового инфицированного, стала Чукотка. Постепенно в России снижается и смертность от COVID-19. Было зафиксировано 811 летальных случаев, тогда как в течение последнего месяца их число составляло около тысячи.

В правительстве опасаются увеличения ежедневного прироста больных коронавирусом после новогодних праздников. В Роспотребнадзоре подчеркивали, что возросшее число контактов между людьми может способствовать распространению нового омикрон-штамма, который пока не циркулирует на территории страны. В ведомстве подчеркивали, что на данный момент большинство зафиксированных случаев заражения этим вариантом инфекции являются завозными.

На фоне этих опасений вице-премьер Татьяна Голикова призывала регионы не смягчать коронавирусные ограничения.