В Мали временные военные власти предложили перенести выборы сразу на пять лет

С такой инициативой сформированное после прошлогоднего военного переворота правительство обратилось к властям соседних стран. Ранее новые власти Мали взяли на себя обязательства перед Экономическим сообществом стран Западной Африки провести президентские и парламентские выборы не позднее февраля текущего года. За 18 месяцев до этого мятежники во главе с полковником Ассими Гоитой, которого объявили президентом переходного периода, свергли президента Ибрагима Бубакара Кейта.

Ранее западные СМИ писали, что власти Мали прибегли к услугам российской частной военной компании «Вагнер» для укрепления контроля над страной. Лидеры западных стран выразили против этого протест.