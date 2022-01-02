Еще одно уголовное дело возбуждено по факту крупного ДТП в Рязанской области

На этот раз его завел Следственный комитет по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. максимальное наказание по статье – десять лет лишения свободы.

ДТП произошло сегодня около шести утра на трассе Каспий в условиях гололеда. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, либо уснул за рулем и врезался в опору железнодорожного моста.

Число госпитализированных после ДТП тем временем выросло до 12-ти человек. В общей сложности за медицинской помощью обратились более 20-ти человек, в том числе двое детей. Три пострадавших в реанимации. Их отправят санитарной авиацией в областной центр. Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования семьям пяти погибших пассажиров.