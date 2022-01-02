За последние сутки в России, по данным оперативного штаба, выявлено чуть более 18 200 новых случаев коронавируса

Это минимальное значение с середины сентября. Выздоровели почти 27 тысяч. Скончались 811 пациентов.

В Москве суточный прирост новых случаев составил чуть более 1 800, что почти на 600 случаев меньше, чем днем ранее. В Петербурге зафиксировано менее полутора тысяч новых случаев заражения, в Подмосковье – менее 1 400.



В Санкт-Петербурге сегодня перестали пускать в торговые центры и заведения общепита без QR-кодов для привитых от коронавируса или переболевших им. Ранее аналогичную систему ввели в отношении фитнес-клубов, музеев, театров, кинотеатров и прочих развлекательных заведений.

Свободный доступ сохранился в продуктовые магазины и аптеки. Освобождены от необходимости предъявлять коды граждане с медотводом от вакцинации. Получить код можно и с отрицательным тестом на ковид, но срок его действия составляет 48 часов.