Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский сегодня проведут телефонные переговоры

Они обсудят деэскалацию напряженности на востоке Украины. Ранее СМИ сообщали, что Россия стягивает дополнительные военные силы к украинской границе.

В ночь на 31-е декабря аналогичный разговор Байден провел с президентом России Владимиром Путиным. Вашингтон неоднократно предупреждал Москву, что в случае вторжения на Украину, против России введут беспрецедентные санкции.

Путин в ходе разговора, как сообщается, пригрозил в ответ полным разрывом отношений двух стран в этом случае.

Деэскалация на Украине и российские требования гарантий безопасности от НАТО также будут обсуждаться 10-го января в Женеве на встрече представителей российского МИДа и Госдепа США, 12-го января в Брюсселе в рамках Совета Россия-НАТО и 13-го января в Вене по линии ОБСЕ. Россия добивается от НАТО гарантий нерасширения на Украину.