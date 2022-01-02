В России выявлено 18 233 случая коронавируса

Это минимальное значение с середины сентября. Скончались 811 пациентов. Выздоровели почти 27 тысяч.



В Москве суточный прирост новых случаев составил чуть более 1 800, что почти на 600 случаев меньше, чем днем ранее. В Петербурге зафиксировано менее полутора тысяч новых случаев заражения, в Подмосковье – менее 1 400.

Из летальных исходов на столицу приходится 69, на Санкт-Петербург и Подмосковье – около 50-ти. Тем временем, в Петербурге с сегодняшнего дня ужесточили коронавирусные ограничения. Без QR-кодов о вакцинации от ковида, либо о перенесенном заболевании перестали пускать в кафе, рестораны и торговые центры (ранее система распространялась только на спортивные и развлекательные учреждения).