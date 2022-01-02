Во флорентийской галере Уффици открылся музей русских икон

В постоянной экспозиции коллекция из 78-ми произведений искусства, которую собирали представители лотарингской династии и дома Медичи. Многие работы датируются XVI – XVIII веками. Ранее они экспонировались только на временных выставках и никогда не собирались вместе. Под иконы выделили залы бывшей резиденции великих герцогов Тосканы дворца Питти.