Во флорентийской галере Уффици открылся музей русских икон

В постоянной экспозиции коллекция из 78-ми произведений искусства, которую собирали представители лотарингской династии и дома Медичи. Многие работы датируются XVI – XVIII веками. Ранее они экспонировались только на временных выставках и никогда не собирались вместе. Под иконы выделили залы бывшей резиденции великих герцогов Тосканы дворца Питти.
2022-01-02T11:33:05+03:00
2022-01-02T11:33:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 02 января 2022
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