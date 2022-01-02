В Москве с сегодняшнего дня подорожал проезд на общественном транспорте

Разовый проезд по карте «Тройка» в наземном транспорте, метро, МЦК и центральной зоне Московских центральных диаметров станет дороже на 4 рубля. Поездка по билету «Единый» на 1 рубль. НЕ изменилась цена проезда с оплатой по FacePay и годовых абонементов.