В Москве с сегодняшнего дня подорожал проезд на общественном транспорте

Разовый проезд по карте «Тройка» в наземном транспорте, метро, МЦК и центральной зоне Московских центральных диаметров станет дороже на 4 рубля. Поездка по билету «Единый» на 1 рубль. НЕ изменилась цена проезда с оплатой по FacePay и годовых абонементов.
2022-01-02T11:32:43+03:00
2022-01-02T11:32:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 02 января 2022
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