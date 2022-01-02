В Рязанской области число госпитализированных после ДТП с пассажирским автобусом выросло до 12-ти человек

Ранее сообщалось о том, что в больницы попали 7 пострадавших. В общей сложности за медицинской помощью обратились более 20-ти человек, в том числе двое детей. Три пострадавших в реанимации. Их отправят санитарной авиацией в областной центр. Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования семьям пяти погибших пассажиров.

ДТП произошло сегодня около шести утра на трассе Каспий в условиях гололеда. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, либо уснул за рулем и врезался в опору железнодорожного моста. Сообщается, что он не был пьян. Сам водитель так же погиб.