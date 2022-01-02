Нападающие Кирилл Капризов в Владимир Тарасенко стали второй и третьей звездой «Зимней классики» — матча на открытом воздухе, который традиционно проходит в Национальной Хоккейной Лиге.

Двадцатиградусный мороз не помешал не только самой игре, но и демонстративному выходу на улицу игроков клуба «Сент-Луис Блюз» в шортах и шлепанцах. Морозоустойчивыми оказались и россияне, которых было много в составе обеих команд. Первым за «Миннесоту» забил Капризов, забросивший шайбу из-за ворот с рикошетом от защитника. Тарасенко ответил точным броском в касание. Во втором периоде, «Сент-Луис» сокрушил соперников пятью годами. В числе прочих забил Иван Барбашев с передачи Павла Бучневича, а затем Иван и сам ассистировал Тори Крюгу. Перед заключительным периодом блюзмены вели 4 шайбы, но «Миннесоте» удалось сократить разницу в счете. Кирилл Капризов дважды выводил партнеров на бросок изумительными передачами, однако победа осталась за «Сент-Луисом» 6-4.

«Сент-Луис» занимает второе место в таблице Западной конференции, «Миннесота» идет четвертой.