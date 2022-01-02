В Кейптауне загорелось здание парламента ЮАР

Информации о пострадавших пока нет. В настоящее время пожар не удалось локализовать, и огонь перекинулся на крышу, сообщил член комитета по безопасности местной мэрии Джей Пи Смит в комментарии изданию Times Life. По его словам, на стенах здания появились трещины. При этом оно было построено больше ста лет назад. На кадрах с места происшествия видно, что пламенем охвачено несколько помещений на одном из верхних этажей парламента, в воздух поднимаются густые клубы черного дыма. Есть ли угроза обрушения конструкции, не уточняется.

В тушении возгорания задействованы шесть пожарных расчетов и около 40 сотрудников экстренных служб. К зданию приехала полиция. Она оцепила территорию около парламента. По некоторым данным, пожар начался приблизительно в пять часов утра в одном из офисных помещений.

Предварительные причины произошедшего пока неизвестны. Их будут устанавливать после ликвидации возгорания.