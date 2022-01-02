В МВД объявили, что бумажный паспорт будут аннулировать при выдаче электронного

Получать документы в этом виде будут на добровольной основе.

Поскольку с юридической точки зрения паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный паспорт, гражданин не может иметь одновременно два подобных документа. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на МВД России. Там подчеркнули, что в связи с этим при получении электронного паспорта действие старого будет прекращено.

Российские власти планируют начать выдавать документы нового типа в январе 23-его года. Начальник управления полиции по вопросам миграции Валентина Казакова рассказывала в эфире радио «Милицейская волна», что обратиться за электронным паспортом смогут граждане, начиная с 14-ти лет. Ранее представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко объявил, что в качестве пилотных регионов для внедрения этого сервиса выбрали Москву, Подмосковье и Татарстан.

Об окончании разработки приложения «Мобильный идентификатор», на основе которого будет работать система электронных паспортов, замглавы правительства отчитался в 2020-ом. Технический проект тогда согласовывали с ФСБ и МВД.

Еще в 2013-ом идея введения электронных паспортов вызвала опасения в Русской православной церкви. Против принудительного использования гражданами подобных электронных способов идентификации личности тогда выступил Архиерейский собор.