В Кейптауне горит здание парламента ЮАР

На видео с места события видны клубы густого дыма над крышей и открытое пламя. Сообщается, что на стенах здания появились трещины. Огонь перекинулся на крышу. Пока его не удается локализовать. В тушении задействованы шесть пожарных расчетов. Район вокруг здания оцеплен. Началось расследование.