В Кейптауне горит здание парламента ЮАР

На видео с места события видны клубы густого дыма над крышей и открытое пламя. Сообщается, что на стенах здания появились трещины. Огонь перекинулся на крышу. Пока его не удается локализовать. В тушении задействованы шесть пожарных расчетов. Район вокруг здания оцеплен. Началось расследование.
2022-01-02T10:33:18+03:00
2022-01-02T10:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:33, 02 января 2022
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